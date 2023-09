Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Waiblingen in Waschanlage geduscht

Aalen (ots)

Waiblingen: Widerstand gegen Polizei nach Dusche in der Waschanlage

Am Freitag gegen 15:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe wegen einer augenscheinlich verwirrten Person in der Ruhrstraße ein. Die eintreffende Streife traf einen 30-Jährigen an, der lediglich eine Unterhose trug und in der Waschanlage duschte. Der Mann reagierte auf die Ansprache der Beamten aggressiv. Als er aus der Waschbox geführt werden sollte, widersetzte er sich, so dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Weiterhin trat und spuckte er nach den eingesetzten Beamten. Erst mit Hilfe einer zweiten Streife konnte der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Nach einer Vorstellung beim Arzt wurde der 30-Jährige ins Zentrum für Psychiatrie nach Winnenden verbracht.

