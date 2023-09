POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 10.09.2023

Aalen (ots) - Westhausen: Wohnmobil brennt vor Agnesburgtunnel Gegen 17:15 Uhr geriet am Samstag auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm ein Wohnmobil unmittelbar vor dem Agnesburgtunnel in Brand. Da der Rauch in den Tunnel zog wurden aus Sicherheitsgründen der Agnesburgtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Fahrzeug ist mittlerweile gelöscht. Der Tunnel wird in Kürze wieder geöffnet, sobald der Rauch vollständig ...

mehr