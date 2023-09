Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Widerstand - Sonstiges

Aalen: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Ein Rollerfahrer, welcher am Sonntag durch seine rasante Fahrweise auffiel und bereits mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sollte im Bereich eines Baumarktes in der Gartenstraße einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Als dieser die Polizeistreife bemerkte, flüchtete er mit seinem Roller mit hoher Geschwindigkeit und gefährdete hierbei mit seiner rücksichtslosen Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem fuhr er auch über eine rote Ampel, weshalb ein dort fahrender PKW- Lenker sein Fahrzeug stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Roller-Fahrer entfernte sich anschließend über die Friedrich-Schwarz-Straße, die Karl-Mikeler-Straße sowie die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Mauerstraße. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist. Der Fahrer war etwa zwischen 14 und 18 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und war mit einem auffällig weißen, kurzärmeligen Hemd mit Kragen und einer kurzen weißen Hose bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Helm.

Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Rollerfahrer geben können, sowie eventuell weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, gegen 22:10 Uhr, am Bahnhof. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr dort mit seinem Fahrzeug den Bahnhofsvorplatz. Beim Wenden prallte er mit seinem Heck gegen ein Hinweisschild und beschädigte dieses. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Da zum genannten Zeitraum reger Personenverkehr am Bahnhof herrschte, hofft das Polizeirevier auf Zeugenhinweise. Diese, sowie eventuell mögliche Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Unterkochen: Mit Vespa verunglückt

Ein 23-jähriger Vespa-Fahrer befuhr am Samstag gegen 13 Uhr die Waldhäuser Straße von Brastelburg in Richtung Unterkochen. In einer dortigen Linkskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen stürzte er in den neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 10 Uhr, wurde An der Stadtkirche die Fensterscheibe eines Gebäudes beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweis erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Widerstand nach Sachbeschädigung

Im Rahmen einer Sachbeschädigung am Samstag wurde ein 41-Jähriger in Gewahrsam genommen.

Gegen 00:35 Uhr wurde gemeldet, dass ein 25-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Hardtstraße eine Eingangstür eingeschlagen habe. Beim Eintreffen der Beamten wurde während der Sachverhaltsaufklärung ein 41-jähriger Mann plötzlich sehr aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten, weshalb er einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand, weshalb er nach Hinzuziehen weiterer Streifenbesatzungen fixiert und in Gewahrsam genommen werden musste.

Ellwangen: Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die L1060 von Rosenberg in Richtung Ellwangen. Aus derzeit unbekannten Gründen verlor er hierbei die Kontrolle über sein Krad, geriet ins Schwanken und stürzte in Folge. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Ein 84-jähriger Toyota-Fahrer missachtete am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, auf der K3313K die Vorfahrt eines 20-jährigen Motorrad-Fahrers. Infolgedessen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision wobei sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Gesamthöhe von rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Die Polizei konnte am frühen Sonntagmorgen drei junge Männer im Alter von 17 Jahren bis 19 Jahren vermutlich bei einem versuchten Einbruch vorläufig festnehmen. Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr mit, dass er die drei Personen gesehen hätte, wie sie ein Fenster an einem Elektrofachhandel in der Weißensteiner Straße geöffnet haben und anschließend weggelaufen sind. Die drei Männer konnten anschließend in der Josefstraße angetroffen werden. Alle Drei waren schwarz gekleidet und kamen aus Richtung des Elektrofachhandels. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten bei allen drei jeweils einen Schraubendreher sowie Handschuhe.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten vor Imbiss

Zwei 20 Jahre alte Männer gerieten am Samstag vor einem Imbiss in der Hintere Schmiedgasse aneinander. Zeugen hatten gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem eine verbale Streitigkeit zwischen mehreren Personen auch in Handgreiflichkeiten mündete. Im weiteren Verlauf trat einer der Männer gegen ein dort geparktes Fahrzeug, welches hierdurch beschädigt wurde.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Sonntag befuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW die B29 in Richtung Nördlingen. An der Abzweigung zur B290 musste er sein Fahrzeug an einer roten Ampel anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 76-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

