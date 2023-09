Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kupfer entwendet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag öffneten Unbekannte in der Nacht gewaltsam das Tor zu einer Lagerhalle an der Straße "Zum Bauhof". Nach ersten Erkenntnissen fuhren sie mit einem Fahrzeug gegen das Tor, um sich einen Zugang zu verschaffen.

Anschließend entwendeten sie mehrere hundert Kilo Kupfer. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell