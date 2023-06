Lübeck (ots) - Nachdem es am Sonntag (11.06.) zu einem Großeinsatz am Timmendorfer Strand kam und sieben Menschen aus dem Wasser gerettet wurden, gab es bereits einen Tag später (Montag, 12.06.23) ein erneutes Badeunglück. Am selben Strandabschnitt 25. Zwei Menschen gerieten in Not, mussten gerettet und ...

mehr