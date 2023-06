Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Betrugsanzeigen am 16.06.23

Linz und Bad Hönningen (ots)

Am 16.06.23 erfolgten bei der Polizei in Linz zwei Anzeigenaufnahmen wegen unberechtigten Abbuchungen von Konten der jeweiligen Geschädigten. Bei einem 71-jährigen Geschädigten aus Bad Hönningen erfolgten zwei Abbuchungen auf ein angebliches Konto einer ortsansässigen Energiefirma in Höhe von insgesamt 1838 Euro. Bei einem 65-jährigen Geschädigten aus Linz erfolgten unberechtigt zwei Abbuchungen des Kreditkartenkontos in Höhe von 1598 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Kontodaten der Geschädigten zuvor ausgespäht wurden. Gegen Mittag zeigte ein 23-Jähriger aus Königswinter einen Warenbetrug an. Er zahlte zuvor 6150 Euro bei einem Felgenshop in Österreich. Die bezahlte Ware wurde jedoch nicht geliefert.

