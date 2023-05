LPI-SHL: Automatenknacker am Werk

Hennebrg/Sülzfeld (ots) - Auf der Strecke zwischen Henneberg und Sülzfeld brannte Sonntagnachmittag ein Pkw vollkommen aus. Der 31-jährige Fahrer bemerkte kurz zuvor, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Der Mann stoppte den Wagen und versuchte eigenständig den Brand zu löschen, was ihm jedoch misslang. Das Auto stand nunmehr in Vollbrand und musste von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: ...

