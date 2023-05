Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Diebstahl eines Mobiltelefons

Daun (ots)

Am 22.05.2023 gegen 12:17 Uhr begab sich eine Frau in ein Bekleidungsgeschäft in der Wirichstraße in Daun. Hier lenkte sie die Inhaberin durch gezielte Fragen und Wünsche ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete sie ein im Bereich der Kasse liegendes Smartphone und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, bekleidet mit grüner Hose.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder der hier beschriebenen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

