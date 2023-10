Neustadt (Wied) (ots) - Am Donnerstagmorgen /-mittag kam es im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zur Kaisereiche" in Neustadt (Wied). Der Geschädigte parkte seinen PKW BMW in einer Parktasche zwischen dem Wiedtal-Gymnasium und dem Friedhof . Der / die Unfallverursacher/-in streifte beim Ein-/ oder Ausparken den geparkten PKW im Bereich der Fahrerseite und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. ...

mehr