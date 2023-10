POL-PDNR: Hinweise auf ein KFZ Rennen

Bürdenbach (ots) - Am späten Mittwochabend wurde in der Sayner Straße in Bürdenbach die Seitenscheibe eines geparkten PKW Ford Focus eingeschlagen. Der Täter entwendete aus dem Handschuhfach die Geldbörse der Geschädigten. Ein Anwohner beobachtete im Tatzeitraum eine * ca. 1,90m große männliche Person, * mit einem Rucksack, * dunkel gekleidet, * mit aufgesetzter Kapuze auf einem Grundstück in der Sayner Straße. ...

