POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B42 in Höhe Neuwied - Zeugensuche!

Unkel (ots) - Am 04.10.2023 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in Unkel. Ein geparkter PKW war nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert und geriet auf dem leicht abschüssigen Untergrund ins Rollen. Der führerlose PKW stieß gegen einen geparkte PKW und kam so zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

mehr