Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Samstag, 30. September, zwischen 14.40 Uhr und 17.30 Uhr, einen am Richard-Matthaei-Platz geparkten Audi.

Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum im Parkhaus des Allee-Centers und hat Schäden am hinteren, rechten Kotflügel in Höhe von rund 2000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

