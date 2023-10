POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag, 28. September, 22.30 Uhr, auf Freitag, 29. September, 10 Uhr, in ein Wohnhaus an der Palzstraße eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Haus, das sie anschließend durchsuchten. Mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut flüchteten der oder die Täter. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch sowie ...

mehr