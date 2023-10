Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrgast greift Taxifahrer an und flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Sonntagmorgen, 1. Oktober, 9.30 Uhr, an der Straße Am Stadtbad einen Taxifahrer angegriffen.

Der 65 Jahre alte Fahrer holte die Frau in Münster ab und fuhr sie zum Hammer Bahnhof. An der Straße Am Stadtbad forderte die Frau den Taxifahrer auf, anzuhalten und wollte dann aussteigen, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Als der Münsteraner sie daran hinderte, schlug sie ihm mit einer Getränkedose gegen den Kopf und riss sein Mobiltelefon an sich. Anschließend verließ sie das Taxi in Richtung des Kofferraums. Als der 65-Jährige ihr folgte, rannte die Frau zurück zur Beifahrerseite, griff nach dem Portemonnaie des Fahrers und flüchtete.

Das Mobiltelefon konnte der Fahrer im Gerangel wieder an sich nehmen. Die Geldbörse wurde in der Zwischenzeit von Einsatzkräften aufgefunden und dem 65-Jährigen übergeben. Das darin enthaltene Bargeld wurde gestohlen.

Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Frau ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß, geschätzt zirka 28 bis 35 Jahre alt und hat eine normale Statur. Sie hat dunkle Haare und eine kleine Tätowierung am Handgelenk. Bekleidet war sie mit einer blauen Jeans und vermutlich mit einem roten, gestreiften Hemd.

Hinweise zu der Frau nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell