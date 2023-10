Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholfahrt endet im Graben, Fiat-Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

Ein 19-jähriger ist am Sonntag, 01. Oktober, 1.20 Uhr, mit seinem Auto auf der Straße In der Lengde in einen Graben gefahren - er war alkoholisiert. Der Mann aus Hamm war auf der Straße In der Lengde in Richtung Süden unterwegs und kam vermutlich infolge seines Alkoholgenusses von der Fahrbahn ab. Er blieb mit seinem Fiat im Graben liegen. Der Pkw überschlug sich zuvor und lag bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Fahrzeugdach. Der 19-jährige konnte sich nicht selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die hinzugerufene Feuerwehr musste den Fahrzeugführer befreien. Die 19-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund zwei Promille an, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, der Fiat musste abgeschleppt werden. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell