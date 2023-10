Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Hamm (ots)

Ein 35-jähriger Anwohner der Sedanstraße entlud am Sonntag, 01. Oktober, 10:05 Uhr sein Fahrzeug an seiner Wohnanschrift. Hierzu hatte er seinen Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und für einen kurzen Moment unbeobachtet gelassen. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er in seinem VW Passat eine fremde Person fest, die bereits Bargeld aus der Mittelkonsole an sich genommen hatte. Der Tatverdächtige versuchte zunächst, sich vor dem Geschädigten zu verbergen. Nach Herausgabe der zuvor entwendeten Gegenstände flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß über die Sedanstraße und Feidikstraße. Er konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Nach erneuter fußläufiger Flucht durch Hinterhöfe und über Zäune konnte der Tatverdächtige letztlich erfolgreich gestellt und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen polizeibekannten Mann aus Ibbenbüren. Er wurde dem Polizeigewahrsam Hamm zugeführt. (nue)

