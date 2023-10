Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf dem Westring

Hamm (ots)

Eine 19 Jahre alte Kradfahrerin und eine 22 Jahre alte Fußgängerin wurden am Samstag, 30. September, 15:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring leicht verletzt. Die Fußgängerin überquerte zur Unfallzeit den Westring in Richtung Westentor. Bei regem Fahrzeugverkehr fuhren zeitgleich zwei Kradfahrer mit ihren Fahrzeugen auf dem Westring in Richtung Norden. Die Fußgängerin betrat in diesem Moment die Fahrbahn. Aufgrund dieser Tatsache führte ein vorausfahrender 19-jähriger Yamaha-Fahrer aus Werl eine Vollbremsung durch. Neben diesem kam hierdurch auch die 19-jährige nachfolgende Kawasaki-Fahrerin aus Ense zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Motorradfahrerin leicht, der Werler blieb unverletzt. Die Fußgängerin aus Erwitte wurde durch den Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen des Westrings gesperrt. (nue)

