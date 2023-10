Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt, Unfallverursacher flüchtet und wird ermittelt

Hamm (ots)

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag, 30. September, 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bradfordstraße leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete mit seinem PKW, VW Touran von der Unfallstelle. Der 13-jährige Hammer befuhr mit seinem E-Scooter die Bradfordstraße. Hier fuhr er an einem langsam fahrenden VW eines 51-jährigen vorbei. Der 51-jährige beabsichtigte, in diesem Moment in eine Garagenzufahrt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Minderjährigen. Der 13-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der 51-jährige hinterließ vor Ort lediglich seine Mobilnummer und entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Anhand des Kennzeichens und der hinterlassenen Rufnummer konnte er ermittelt werden. Er wurde im weiteren Verlauf durch die Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 13-jährige wurde an der Unfallstelle seinen Erziehungsberechtigten übergeben, es entstand geringer Sachschaden. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell