POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchheimbolanden (ots) - Am Dienstag, dem 05.09.2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, parkte eine 62-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug in einer Parkbucht in Höhe der Vorstadt 42 in Kirchheimbolanden, entgegen der Fahrtrichtung. In dieser Zeit wurde an ihrem PKW, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, der rechten Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

