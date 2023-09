POL-DN: Glück im Unglück

Düren (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch (20.09.2023) auf Donnerstag (21.09.2023) in ein Restaurant in der Schoellerstraße ein und entwendeten ein Auto. Die Einbrecher schlugen nach Angaben des 59-jährigen Geschädigten in der Zeit zwischen 23:30 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag zu. In dieser Zeit öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zu dem Restaurant. Im Inneren fanden die Einbrecher ...

