Polizei Düren

POL-DN: In den Gegenverkehr gerutscht - Ein Leichtverletzter

Bild-Infos

Download

Heimbach (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L218 am frühen Donnerstagabend. Gegen 18:05 Uhr war ein 59-Jähriger aus Heimbach mit seinem Pkw auf der L218, aus Heimbach kommend, in Fahrtrichtung Vlatten unterwegs. Nach eigenen Angaben rutschte der 59-jährige Autofahrer aufgrund der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw, an dessen Steuer ein 35-Jähriger aus Nideggen saß. Die 63-jährige Beifahrerin des Autofahrers, ebenfalls aus Heimbach, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell