POL-HAM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Eine bislang unbekannte Frau hat am Sonntagmorgen, 1. Oktober, 9.30 Uhr, an der Straße Am Stadtbad einen Taxifahrer angegriffen. Der 65 Jahre alte Fahrer holte die Frau in Münster ab und fuhr sie zum Hammer Bahnhof. An der Straße Am Stadtbad forderte die Frau den Taxifahrer auf, anzuhalten und wollte dann aussteigen, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Als der Münsteraner sie daran hinderte, schlug sie ...

mehr