Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Blitzeinbruch in Edeka-Filiale.

Lippe (ots)

Später Montagabend (27.11.2023) drangen drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Edeka-Filiale in der Lemgoer Straße ein. Gegen 22:30 Uhr zerstörten sie mit Werkzeug ein Fenster des Gebäudes und erbeuteten in kürzester Zeit verschiedene Post- und Tabakwaren. Der genaue Wert der gestohlenen Waren ist derzeit noch unbekannt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung. Alle drei Personen waren schwarz gekleidet: Sie trugen schwarze Jacken und Hosen, schwarze Mützen und Sturmhauben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu wenden. Ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Einbruch in eine Tankstelle in Extertal Bremke in derselben Nacht gibt, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

