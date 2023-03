Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 10.03.2023 bis 12.03.2023

Hildesheim (ots)

(sud) Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugenaufruf: In dem Zeitraum von Montag (06.03.2023), gegen 17:00 Uhr, bis Dienstag (07.03.2023), gegen 08:30 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter in Elze zwei Reifen des in der Enge Straße Ecke Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten Pkw mittels unbekannten spitzen Gegenstand. Bei dem angegriffenen Pkw handelt es sich um einen grauen Ford.

Diebstahl aus einem Pkw - Zeugenaufruf:

In dem Zeitraum von Mittwoch (08.03.2023), gegen 20:00 Uhr, bis Donnerstag (09.03.2023), gegen 07:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in Gronau die Fahrerscheibe des in der Bekumer Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw mittels unbekannten Gegenstand ein und entwendete aus diesem ein Fahrtenbuch. Bei dem angegriffenen Pkw handelt es sich um einen weißen Citroen.

Zeugen, die Hinweise zu den aufgeführten Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Am Freitag (10.03.2023), gegen 14:35 Uhr, und am Samstag (11.03.2023), gegen 21:45 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Elze jeweils einen E-Scooter-Fahrer, da an deren E-Scootern ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war, welches lediglich für das Versicherungsjahr 2022 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit den E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum wurde beiden Fahrern untersagt. Da das Führen von versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, zu denen E-Scooter zählen, im öffentlichen Verkehrsraum ohne gültige Versicherungskennzeichen ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellt, wurde gegen beide Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen: Am Samstag und am Sonntag führten Beamte der Polizei Elze mehrere Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 116 km/h gemessen. Nach einem Toleranzabzug von 4 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg, sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

