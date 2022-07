POL-HI: Alfeld Unfallflucht auf dem Perkwall-Parkplatz

Hildesheim (ots) - Bockenem (ste) - Im Zeitraum vom 12.07.2022, gegen 02:00 Uhr, bis zum 13.07.2022, gegen 15:30 Uhr, ist es in der Königsstraße in 31167 Bockenem in Höhe der Hausnummer 28 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernt er sich in unbekannte Richtung ...

