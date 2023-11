Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße kam es am Mittwochabend (29.11.2023) in Höhe der Oil-Tankstelle zu einem glättebedingten Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Oerlinghausen war gegen 21 Uhr mit seinem BMW in Richtung Augustdorf unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen aufgrund der schneeglatten Straße ins Schleudern geriet und sich nach links drehte. Auf der Gegenfahrbahn prallte er gegen den Opel einer 37-Jährigen aus Lage, die in Richtung Detmold fuhr und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der BMW landete kurz vor einem Bachlauf im Graben. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch die 18-jährige BMW-Beifahrerin aus Augustdorf erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der BMW noch mit Sommerreifen ausgestattet war, die zusätzlich an einer Achse ein schlechtes Profil aufwiesen. Die Bielefelder Straße blieb für die Unfallaufnahme bis ca. 23 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über das Gelände der Tankstelle an der Unfallstelle vorbeigeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell