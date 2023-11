Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Unter Vorwand ins Haus gelassen - Schmuckstück gestohlen.

Lippe (ots)

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein Unbekannter am Mittwochmittag (29.11.2023) gegen 13 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Rötkersiek. Er gab vor, der Bewohnerin alte Elektrogeräte abkaufen zu wollen, so dass diese ihn einließ und mit ihm ihre Räumlichkeiten abging. Anschließend fragte der unbekannte Mann die Seniorin nach Schmuck, den sie verkaufen wolle. Sie übergab ihm zwei Schmuckstücke und erhielt dafür Geld. Der Unbekannte verließ daraufhin das Haus und kündigte an, später wiederzukommen, um die Elektrogeräte zu kaufen. Als er nicht wiederkam, wurde die Frau misstrauisch und bemerkte den Diebstahl eines weiteren Schmuckstückes. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: ca. 35 - 45 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, schwarze Haare, schwarzer 3-Tage-Bart, dunkle Augen, trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

