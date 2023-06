Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A98 - hoher Sachschaden (10.06.2023)

Stockach, A98 (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Autobahn 98 zwischen der Anaschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau am Samstagabend entstanden. Ein 22 Jahre junger Audifahrer war auf der A98 in Richtung Singen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau wechselte der 20-Jährige zunächst von der linken auf die rechte Fahrspur, um einen andren Autofahrer vorbei zu lassen. Anschließend fuhr er wieder nach links und stieß dabei mit einem von hinten kommenden Mercedes CLS eines 60-Jährigen zusammen. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kollidierten in der Folge mit der Mittelschutzplanke, ehe sie auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Sowohl der 22-Jährige als auch sein 23 Jahre junger Beifahrer erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den insgesamt zehn in Mitleidenschaft gezogenen Schutzplanken ist noch nicht bekannt. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell