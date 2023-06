Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch (10.06.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag, gegen 01.45 Uhr, versucht einen Zigarettenautomaten auf der Neugasse aufzubrechen. Die Täter versuchten den im Bereich der Kreuzung Neugasse/Höristraße aufgestellten Automaten mit einem Eisennagel aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich Unbekannte an dem Automaten zu schaffen. Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell