Euskirchen (ots) - Am 25.06.2023, um 01.05 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Mechernich mit seinem E-Scooter in Euskirchen die Straße am Bollwerk in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Den Betroffenen erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und zwei Punkten ...

