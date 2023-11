Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Ladendieb schlägt um sich und flüchtet ohne Kaffee-Beute.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochabend (29.11.2023) gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv im ALDI-Markt an der Uferstraße einen Mann beim Diebstahl von mehreren Kaffeepackungen. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen mit seiner Beute verlassen wollte, sprach der Ladendetektiv ihn an und hielt ihn fest, um eine Flucht zu verhindern. Der Unbekannte schlug daraufhin um sich, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei traf er den Detektiv mehrmals im Gesicht. Bei der Auseinandersetzung verlor der Ladendieb Kleidungsstücke sowie seine Beute und flüchtete anschließend in Richtung Uferstraße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 - 1,80 m groß, eher jung, kräftige Statur, kurzes/abrasiertes Haar, trug eine helle Weste und ein dunkelblaues T-Shirt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung in der Umgebung blieb erfolglos. Hinweise zum räuberischen Diebstahl oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

