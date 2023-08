FW-M: Gasgrill verursacht Dachstuhlbrand (Trudering)

München (ots) - Donnerstag, 10. August 2023, 11.12 Uhr Riemerschmidstraße Am Donnerstag zur frühen Mittagszeit ist es in einem Textilgeschäft zu einem Brand gekommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ladens löschten das Feuer. Der Marktleiter und eine Mitarbeiterin bemerkten den Brand in einer Auslage im Verkaufsraum und räumten unverzüglich den Laden. Im gleichen Atemzug meldeten sie das Feuer an die ...

