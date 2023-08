FW-M: Küchenbrand am frühen Morgen (Sendling)

München (ots) - Montag, 7. August 2023, 13.38 Uhr Friedastraße Am Montag ist ein E-Scooter in einer Bahnunterführung in Brand geraten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Um einen Zug zu besteigen, war ein Mann mit seinem Elektroroller gerade dabei, die Unterführung am Bahnhof Solln zu passieren, als der Roller auf einmal zu rauchen begann. Sofort legte er das elektrisch betriebene Gefährt ab und informierte ...

