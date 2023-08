Feuerwehr München

FW-M: E-Scooter gerät in Brand (Solln)

München (ots)

Montag, 7. August 2023, 13.38 Uhr

Friedastraße

Am Montag ist ein E-Scooter in einer Bahnunterführung in Brand geraten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Um einen Zug zu besteigen, war ein Mann mit seinem Elektroroller gerade dabei, die Unterführung am Bahnhof Solln zu passieren, als der Roller auf einmal zu rauchen begann. Sofort legte er das elektrisch betriebene Gefährt ab und informierte die Feuerwehr.

Als die disponierten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der E-Roller lichterloh. Ausgerüstet mit Atemschutz und einem Löschrohr leiteten die Besatzungsmitglieder eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs die Brandbekämpfung ein. Sie konnten nach wenigen Minuten das Feuer löschen und brachten den Scooter ins Freie. Dort kühlten die Feuerwehrkräfte den Elektro-Tretroller noch einige Zeit ab.

Um den Brandrauch aus der Unterführung zu entfernen, setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Nach knapp 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Da der Roller glücklicherweise noch vor Besteigen des Zuges zu brennen begonnen hatte, gab es keinen Personenschaden zu beklagen.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Die genaue Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

