PP-ELT: Erstmeldung: Schiffsunfall bei Rheinkilometer 562

Kestert (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Schiffsunfall zweier Gütermotorschiffe in der Nähe der Ortslage Kestert bei Rheinkilometer 562. Hierbei stießen beide frontal zusammen. Eines der unbeladenen Schiffe schlug leck. Es traten Betriebsstoffe aus. Die örtlichen Feuerwehren beheben diese Leckage. Die B42 ist in diesem Bereich komplett gesperrt. Ermittlungen bezüglich Ursache und Schaden dauern an. Es wird entsprechend nachberichtet.

