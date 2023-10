Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Führungswechsel in der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei: Polizeidirektor Thomas Lebkücher übernimmt Abteilungsleitung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Polizeidirektor (PD) Thomas Lebkücher ist seit 01.10.2023 neuer Leiter der Abteilung Bereitschaftspolizei des rheinland-pfälzischen Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT). Sein Amtsvorgänger, PD Jürgen Traub, der die Abteilung von 2018 an führte, übernimmt zeitgleich die Leitung der Polizeidirektion Landau (Polizeipräsidium Rheinpfalz).

Polizeipräsident Christoph Semmelrogge, begrüßte PD Thomas Lebkücher am 04.10.2023 in Mainz persönlich im PP ELT. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen für die erfolgreiche Erfüllung Ihrer neuen, verantwortungsvollen Aufgabe alles Gute. Sie können sich mit Polizeioberrätin Katja Brill nicht nur auf eine fähige Stellvertreterin freuen, sondern auch auf ein großes und qualifiziertes Team von über 660 Abteilungsangehörigen", so Polizeipräsident Semmelrogge. Eine feierliche Amtsübergabe ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

PD Thomas Lebkücher (Jahrgang 1978) schloss 2012 das Studium für den höheren Polizeidienst ab. Es folgten Führungsfunktionen im Landeskriminalamt, dem Polizeipräsidium Rheinpfalz sowie zuletzt die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Worms. Seit 2019 ist er zudem Landeskoordinator für die Taktische Kommunikation der Polizei in Einsatzlagen.

PD Jürgen Traub (Jahrgang 1966) übernahm nach seinem Studium für den höheren Polizeidienst und einer darauffolgenden Verwendung im Lagezentrum der Polizeiabteilung im Innenministerium Führungsfunktionen im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Westpfalz und Rheinpfalz. An der Hochschule der Polizei war er Dozent und Führungskräftetrainer. Die Leitung der Abteilung Bereitschaftspolizei übernahm PD Jürgen Traub im Dezember 2018, rund ein Jahr nach Gründung des PP ELT im Oktober 2017, mit der auch eine organisatorische Neuausrichtung der Bereitschaftspolizei einherging.

Die Abteilung Bereitschaftspolizei ist eine von sieben Abteilungen des PP ELT. Sie unterstützt mit ihren geschlossenen Einheiten und ihrem speziell geschulten Personal sowie besonderen Führungs- und Einsatzmitteln die örtlich zuständigen Polizeipräsidien des Landes bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Abteilung ist mit einem Personalkörper von rund 660 Personen disloziert an den Standorten Enkenbach-Alsenborn, Mainz, Wittlich-Wengerohr, Koblenz und Winningen aufgestellt und umfasst neben einer Führungsgruppe vier Einsatzhundertschaften, eine Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft, eine Technische Einsatz Einheit, die Polizeihubschrauberstaffel sowie eine Werttransporteinheit.

Bei Großeinsätzen sowie in außergewöhnlichen Einsatzlagen unterstützt die Abteilung Bereitschaftspolizei regelmäßig auch die Polizeibehörden anderer Bundesländer und des Bundes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell