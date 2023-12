POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer von Taxi angefahren - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.11.2023) ereignete sich gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall auf der Remmighauser Straße in Fahrtrichtung Remmighausen. Eine 21-jährige Detmolderin fuhr mit ihrem VW aus bisher ungeklärten Gründen auf einen 57-jährigen Schlänger in einem Mazda auf, der vor ihr an einer Ampel vor der Bad Meinberger Straße stand. Durch den ...

