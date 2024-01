Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Ein Leichtverletzter nach Brand in der Küche

Ludwigsburg (ots)

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwoch (10.01.2024) in die Bühlallee nach Ehningen ausrücken. Dort hatte ein 19-Jähriger Öl auf dem Herd erhitzt, um sich Essen zuzubereiten. Da das Öl zu stark erhitzt wurde, fing es im Topf auf dem Herd Feuer. Nachdem der 19-Jährige versuchte, mit Wasser zu löschen, entflammte sich das brennende Öl noch mehr. Ein Nachbar konnte den Topf schließlich abdecken und den Brand so löschen. Der 19-Jährige wurde aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

