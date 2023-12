Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruchdiebstahl auf Weihnachtsmarkt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (12.12.) auf Mittwoch (13.12.) kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Weihnachtsmarkt am Friedensplatz. Unbekannte Täter brachen zwischen 21.15 Uhr am Dienstagabend und 10.30 Uhr am Mittwochmorgen in eine Verkaufsbude ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Seitentür der Bude und entwendeten die Kasse mit Wechselgeld sowie mehrere Kartons Hundefutter. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt, während der Wert des Stehlguts bei rund 700 Euro liegt.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell