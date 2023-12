Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Einkaufszentrum

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (14.12.2023) kam es zu einem Einbruch in einem Einkaufszentrum in der Röntgenstraße. Unbekannte Täter hebelten gegen 3 Uhr eine Zugangstür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Innenbereich. Im Anschluss daran beschädigten die Einbrecher eine weitere Tür, wodurch sie in mehrere Geschäfte eindringen konnten. Bislang liegen keine Erkenntnisse über entwendetes Stehlgut aus den betroffenen Geschäften vor. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell