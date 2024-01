Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mann am Böblinger Bahnhof von Unbekannten angegriffen und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 25-Jähriger wurde am Donnerstag (11.01.2024) gegen 17:45 Uhr am Bahnhof in Böblingen von vier bislang unbekannten Männern angegriffen und durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Der 25-Jährige befand sich an dem Geldautomaten beim Gleis 1 und hob dort Geld ab, als eine Gruppe aus vier Männern auf ihn zukam. Einer der Unbekannten sprach ihn kurz an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Angreifer beteiligten sich an den Schlägen und traten auch auf den 25-Jährigen ein, nachdem dieser zu Boden gegangen war. Anschließend flüchteten die vier Angreifer in unterschiedliche Richtungen. Das 25-jährige Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Der Haupttäter, der den 25-Jährigen zuvor angesprochen hatte, rannte über die Gleise in Richtung der Konrad-Zuse-Straße davon. Bei ihm soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und 170 bis 180 cm großen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben, der nach Angaben des Geschädigten eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Jogginghose, einen braunen Schal und vermutlich weiße Sportschuhe trug. Es kam zu keinen Geldforderungen durch die Unbekannten, geraubt wurde nichts. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen darum, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

