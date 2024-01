Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte stehlen Mercedes

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09./10.01.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes CLK 500 aus einem umzäunten Gelände in der Bertha-Benz-Straße in Vaihingen an der Enz. Die Unbekannten öffneten das verschlossene Hoftor und fuhren mit dem zugelassenen Pkw mit Heilbronner Kennzeichen davon. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen und es in Betrieb nehmen konnten, ist bislang unbekannt. Der Mercedes hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Umzäunung ist noch unklar. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

