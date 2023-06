Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr

Varel (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:55 Uhr, wurde ein 38-jähriger Führer eines Pkw in der Hafenstraße in Varel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell