Bereits heute Nacht gegen 00:30 Uhr (Freitag, 12.01.2024) blockierten mehrere Traktoren die Zufahrt des Auslieferungslagers einer großen Supermarktkette in Bondorf im Bereich der Bundesstraße 28 / Am Römerfeld. Die Versammlung wirkte nicht organisiert, sondern eher spontan. An den Fahrzeugen waren teilweise noch Plakate aus vorherigen Protestaktionen angebracht. Die Teilnehmenden zeigten sich auf Ansprache der Polizei kooperativ, hielten sich an die erteilten Auflagen und Protestierten bis gegen 03:15 Uhr im Bereich der Straße Am Römerfeld.

Gegen 15:45 Uhr (12.01.2024) wurde eine große Anzahl Traktoren auf der Bundesstraße 14 bei Nufringen mitgeteilt, durch die sich ein Rückstau zur Anschlussstelle Gärtringen und bis auf die Bundesautobahn 81 gebildet habe. Tatsächlich wurden 40 - 50 Traktoren gemeldet, die auf der Bundesstraße 14 in Richtung Nufringen unterwegs waren und durch die sich der Verkehr in Richtung Anschlussstelle Gärtringen zurückgestaut hatte. Der Durchgangsverkehr auf der Autobahn war offenbar nicht oder nur kurz betroffen.

Die Kolonne ist offenbar auf der Anfahrt zu einer genehmigten Versammlung in Deckenpfronn, wo ab 17:30 Uhr am "Torkreisel" an der Bundesstraße 296 ein Mahnfeuer errichtet werden soll. Erwartet werden dort 200 bis 250 Traktoren und entsprechend viele Teilnehmenden. Mit entsprechenden Beeinträchtigungen des Verkehrs während der An- und Abreise nach bzw. aus Deckenpfronn ist zu rechnen.

