Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Diebstahl in Spielhalle

Daun (ots)

Am 29.12.20.23 zwischen 14:45 Uhr und 15:50 Uhr hielt sich ein 39-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun in einer Spielhalle in Daun in der Bonner Straße auf.

Während er sich den Glücksspielautomaten zuwandte, entwendete ein bisher unbekannter Täter ihm in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie aus der Tasche oder nahm es an sich, als es dem Geschädigten aus selbiger fiel.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

