Gerolstein (ots) - Am 16.12.2023 berichtete die Polizei bereits von einer Brandstiftung in der öffentlichen Toilettenanlage im Rathaus in Gerolstein. Am 16.12.2023 gegen 09:32 Uhr kam es zu einem kleinen Brand in der öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Kyllwegs in Gerolstein. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter den Papiertuchspender in Brand gesetzt, ...

