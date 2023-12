Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrags- und Ergänzungsmeldung zu einem Brand in öffentlicher Toilettenanlage

Gerolstein (ots)

Am 16.12.2023 berichtete die Polizei bereits von einer Brandstiftung in der öffentlichen Toilettenanlage im Rathaus in Gerolstein.

Am 16.12.2023 gegen 09:32 Uhr kam es zu einem kleinen Brand in der öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Kyllwegs in Gerolstein. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter den Papiertuchspender in Brand gesetzt, wodurch das Feuer auf einen angebrachten Seifenspender übergriff. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über sondern erlosch. Die Toilettenanlage ist aktuell stark rußverschmutzt und nicht nutzbar. Augenscheinlich war hier purer Vandalismus das Motiv der Tat.

Zwischenzeitlich konnten nach Videoauswertung der Überwachungskameras am Rathaus sowohl der Tatzeitraum näher bestimmt, als auch Hinweise auf den Brandstifter erlangt werden.

Daher erfolgt nun hier eine ergänzende Nachtragsmeldung.

Am 15.12.2023 zwischen 18:06 und 18:08 Uhr (neuer Tatzeitraum ergibt sich aufgrund der Videoauswertung) war es zu einem Brand in der öffentlichen Toilette des Rathauses Gerolstein gekommen. Es entstand hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Kurz vor der Brandauslösung hatte eine männliche Person die öffentliche Toilette des Rathauses Gerolstein betreten. Diese Person kann wie folgt beschreiben werden:

junger schlanker Mann, helle Hautfarbe, schwarze NIKE-Sportschuhe mit weißem NIKE-Markenemblem und weiß abgesetzter Sohle, dunkle Jeanshose, schwarze Jacke mit grau abgesetztem Brustbereich, hellgrauer Rucksack mit helleren Reißverschlüssen

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

