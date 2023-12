POL-PDWIL: Verstöße gegen die Sprengstoffverordnung zum Abbrennen von Silvesterfeuerwerk

Dreis-Brück (ots) - Am 28.12.2023 gegen 16:50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Dockweilerstraße in Dreis-Brück aus. Hier war es aufgrund vorherrschender Rußanhaftungen zur einem kleineren Brand im Kamin gekommen, welcher durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Es entstand glücklicherweise keinerlei Personen- oder Gebäudeschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

