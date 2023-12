POL-LIP: Lemgo - Autofahrerin musste ihren Führerschein abgeben

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.11.2023) um 16:20 Uhr wurde ein 34-jähriger Detmolder in der Straße Zum Lustgarten Opfer eines Raubs. Ein Unbekannter sprach ihn an und bat um einen Geldwechsel. Als der Geschädigte mehrere hundert Euro aus seiner rechten Hosentasche nahm, riss dieser ihm das Geld aus der Hand und stieß ihn dabei weg. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kronenplatz. Der Täter ...

mehr