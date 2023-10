Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter schlägt Fahrgast im Bus ins Gesicht

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein alkoholisierter ca. 60 Jahre alter Mann hat einem 21-Jährigen am Donnerstagabend, gegen 20:10 Uhr, in einem Bus an der Hagener Straße unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dem Busfahrer gelang es den unbekannten Mann und den 21-Jährigen im Zuge der darauffolgenden Rangelei zu trennen. Der ältere Mann verließ anschließend den Bus in nicht bekannte Richtung. Der alkoholisierte Unbekannte war ca. 1.80m groß, hatte schwarze Haare und einen 3-Tage Bart. Er trug eine schwarze, eckige Brille. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (schl)

